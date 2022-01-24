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СБУ сообщила о задержании в Донбассе «бежавшего за пенсией» бывшего ополченца

СБУ: бывший ополченец ЛНР захотел оформить украинскую пенсию и был задержан

Фото: СБУ

Бывший ополченец самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбежал на подконтрольную Киеву территорию в Донбассе, чтобы оформить пенсию, но был задержан украинскими силовиками. Сообщение об этом появилось на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным спецслужб, мужчина вступил в ряды Народной милиции в разгар боевых действий в 2015 году. Он занимался обслуживанием военной техники и строительством фортификаций. «Впоследствии злоумышленник покинул группировку из-за конфликта с вожаками, которые обложили "данью" своих подчиненных», — утверждают в СБУ.

Ведомство не указало имени, фамилии и возраста задержанного. Силовики заверили, что бывший ополченец захотел получать пенсию наравне с другими украинцами. Ему были предъявлены обвинения по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях. Власти Луганска информацию о судьбе своего гражданина пока не комментировали.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о похищении своего военнослужащего в районе Светлодарской дуги. Военное ведомство утверждает, что за этим инцидентом стояла диверсионная группа СБУ. Ополченец заметил в лесополосе подозрительную активность, сообщил об этом коллегам по радиосвязи, а затем, не дожидаясь подкрепления, решил сам провести проверку местности и был схвачен.

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Михаил Кириллов
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