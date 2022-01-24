Двое подростков сознались в тройном убийстве в Омской области

В Павлоградском районе Омской области произошло тройное убийство. Членов семьи — женщину, мужчину и девочку — нашли с ножевыми ранениями в их частном доме. В результате были задержаны двое подростков — 14-летняя девочка, которая является родственницей убитых, а также ее 17-летний парень, сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета.

В ходе следствия выяснилось, что на убийство своих родственников молодого человека подговорила задержанная школьница. Тот пробрался в их дом и зарезал ее мать 35-летнюю и 38-летнего отчима, с которыми подросток часто ссорилась, а также 10-летнюю девочку-инвалида, у который имелись проблемы со здоровьем, что раздражало ее старшую сестру, вынужденную за ней ухаживать.

На допросе подозреваемые сознались в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Хронология событий

Утром 22 января были обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти. В комнатах были разбросаны вещи. Два подростка — 14-летняя девочка и ее шестилетний брат — смогли «сбежать» с места происшествия и позвать на помощь. Старшая сестра рассказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил ее родственников, а также помогла составить фоторобот подозреваемого.

Согласно ее описанию, предполагаемому злоумышленнику около 35-40 лет. В день случившегося на нем была черная короткая куртка, темные штаны, короткие зимние галоши и черная шапка. Также у него имеется густая борода.

Полтора суток сотрудники полиции проводили подворный обход и опросы жителей села, иные оперативные мероприятия. В это время следователи и криминалисты, осмотрев место происшествия и проанализировав показания и поведение девочки, усомнились в ее правдивости. Проведенные с целью проверки ее первоначальных показаний следственные действия подтвердили, что девочка скрывает известные ей обстоятельства убийства родственников, а также лицо, его совершившее СУ СК России по Омской области

Выяснилось, что школьница подговорила своего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против их общения с парнем. Они составили план действий, где каждый играл свою роль, после чего подозреваемый взял у знакомого штык-нож для забоя домашнего скота, пробрался ночью с заднего двора в заранее оставленную открытой дверь и совершил тройное убийство.

На допросе он подробно рассказал о содеянном, а также выдал выкинутое им орудие убийства, спрятанное в окровавленную одежду, в которой он совершал преступление. Расследование продолжается. Следователи проводят необходимые действия и судебно-медицинские экспертизы.