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Два десятка судов Балтийского флота вышли на учения в море

Двадцать боевых кораблей, катеров и судов Балтийского флота приступили к учениям в море

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Два десятка судов Балтийского флота вышли в море и приступили к учениям. Об этом со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) передает РИА Новости.

«В рамках учения в составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в дальний поход отправились корветы «Стойкий» и «Сообразительный». Основными задачами похода являются участие кораблей в военно-морских учениях, а также обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Мирового океана.

Ранее стало известно, что на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях приступили к учениям около 3000 российских военнослужащих. В ходе учений военные отработают боевое сотрудничество различных формирований, а также отточат профессиональное мастерство.

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Никита Абрамов
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