На Украине отработали несколько сценариев на случай нападения России

В Харьковской области силовики отработали более десяти возможных сценариев потенциального нападения России. Об этом руководитель местного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Дудин сообщил во время аппаратного совещания в Харьковской областной государственной администрации (ОГА). Запись заседания была опубликована на YouTube.

Он рассказал об отработке нескольких сценариев на случай атаки со стороны России и заявил, что областной силовой и правоохранительный блоки «как никогда за восемь лет готовы к возникновению любых чрезвычайных ситуаций». При этом Дудин отметил, что на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы «раздувать истерию» относительно потенциальной военной угрозы в регионе.

Руководитель областного управления СБУ также добавил, что встречался с руководителем Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным и согласовал с ним потенциальные действия при нападении со стороны России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия может напасть на те регионы республики, с которыми у нее есть сильная историческая связь. В частности, он предположил, что российские военные могут оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения.