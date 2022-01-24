Итальянцы передумали покупать спасенный российский банк

Итальянская банковская группа UniCredit передумала покупать российский банк «Открытие», спасенный от финансового краха в ходе санации под эгидой Центробанка, пишет «Коммерсантъ».

Главной причиной отказа от сделки, по данным издания, стала боязнь возможного ужесточения антироссийских санкций из-за обострения ситуации вокруг Украины. Даже слухи о приобретении «Открытия» негативно влияют на котировки акций UniCredit. Начиная с 5 января котировки итальянской группы снижались — с 14,39 до 13,18 евро за акцию.

«Открытие» указано в числе крупных банков, в отношении которых президенту США Джо Байдену предлагается ввести санкции в случае военного вторжения России на Украину.

Опрошенные изданием специалисты сомневаются в возможности покупки «Открытия» иностранным банком или финансовым холдингом. Кроме того, показатели российского ЮниКредит банка свидетельствуют, скорее, о намерении группы сокращать бизнес в России. За 2021 год кредитная организация пережила отток средств клиентов на 11 процентов и снижение размера активов на 6,5 процента.

Банк «Открытие» был направлен на санацию через принадлежащий ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в 2017 году после того, как регулятор выявил «дыру» в его капитале — превышение размера обязательств над величиной активов. При этом ЦБ изначально заявлял о намерении продать банк после окончания процедуры финансового оздоровления. Об интересе UniCredit к «Открытию» стало известно 12 января.

