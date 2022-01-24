В России призвали увеличить выплаты по уходу за пожилыми

Депутат Госдумы Ярослав Нилов захотел изменить выплаты по уходу за престарелыми людьми. Он предложил расширить их на россиян, ухаживающих за одинокими пенсионерами старше 70 лет. Соответствующее письмо направлено главе Минфина Антона Силуанова, передает RT.

Парламентарий отметил, что граждане, ухаживающие за инвалидами I группы, престарелыми людьми старше 80 лет или нуждающимися в постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, имеют право получать ежемесячную компенсационную выплату. Он добавил, что многие из «одиноко проживающих граждан старше 70 лет» в России также нуждаются в помощи.

Нилов напомнил, что размер соответствующей выплаты составляет 1200 рублей, он был установлен 1 июля 2008 года. С учетом инфляции за минувшие 13,5 лет объем средств не покрывает расходы ухаживающих за пожилыми граждан даже на транспорт. Поэтому депутат призвал увеличить размер выплат до одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также расширить число их получателей.

В 2021 году правительство упростило оформление выплат по уходу за пожилыми и инвалидами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.