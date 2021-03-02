Правительство упростило оформление выплат по уходу за пожилыми и инвалидами

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном оформлении компенсационных выплат гражданам за уход за пожилыми и инвалидами, сообщается на сайте правительства.

Отныне россиянам не надо подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию. Также больше не требуется собирать справки о смене места жительства подопечного. «Все эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем», — говорится в публикации.

В пресс-службе кабмина уточнили, что ежемесячные компенсации полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за человеком с первой группой инвалидности. Также выплату могут получить помогающие престарелым, которые достигли возраста 80 лет или нуждаются в постоянной помощи. Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.

Ранее сенаторы подготовили законопроект о дополнительном двухнедельном отпуске для россиян, которые ухаживают за инвалидами первой группы.