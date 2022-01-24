Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В НАТО объявили о крупных военных учениях в Средиземноморье

Командование НАТО сообщило о военных учениях альянса в Средиземном море Neptune Strike-22

Фото: Shutterstock

В Средиземноморье проходят крупные военные учения Neptune Strike-22, объявило Центральное командование объединенных сил НАТО. Об этом сообщают РИА Новости.

В учениях принимает участие флагман шестого флота ВМС США USS Mount Whitney и авианосец Harry S. Truman. Учения в Средиземном море продлятся до 4 февраля. Другие страны-участники помимо США не заявлялись.

«Neptune Strike-22 завершает запланированную передачу управления авианосной ударной группой (АУГ) авианосца Harry S. Truman от шестого флота США командованию морских ударных сил альянса НАТО», — сообщило командование.

Ежегодные морские учения Neptune Strike были разработаны в 2020 году и сосредоточены на командовании и управлении совместной АУГ в составе сил НАТО. Сообщается, что на учениях будут отработаны мероприятия противолодочной борьбы и использование авиации на значительном отдалении от группировки.

Материалы по теме:
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, ранее заявил, что морские маневры планировались без учета отработки сценариев против действий российских войск, но при принятии решения об их начале учитывалась обострившаяся ситуация вокруг Украины.

24 января НАТО объявил об отправке дополнительных сил ВМС и ВВС альянса в Восточную Европу, для усиления коллективной безопасности стран в случае эскалации конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит усугубление ситуации на Украине в ходе встречи глав МИД стран Евросоюза. По итогам переговоров министры выступят с открытым объявлением, в котором заявят, что «любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь огромные последствия» для официальной Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил жесткость высказываний Кадырова
Зеленский призвал украинскую разведку «перейти в наступление»
Кремль оценил перспективу прекращения поставок российского газа в Европу
Выгодная для России идея поставила под удар планы Европы
Германия решила усилить присутствие в Восточной Европе
Российский врач рассказал о необычных симптомах омикрона
В Швейцарии ответили на вопрос об эвакуации посольства в Киеве
Названы точные цены Samsung Galaxy S22
Оценена эффективность главной российской «кубышки» в случае новых санкций
В НАТО объявили о крупных военных учениях в Средиземноморье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter