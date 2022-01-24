В НАТО объявили о крупных военных учениях в Средиземноморье

В Средиземноморье проходят крупные военные учения Neptune Strike-22, объявило Центральное командование объединенных сил НАТО. Об этом сообщают РИА Новости.

В учениях принимает участие флагман шестого флота ВМС США USS Mount Whitney и авианосец Harry S. Truman. Учения в Средиземном море продлятся до 4 февраля. Другие страны-участники помимо США не заявлялись.

«Neptune Strike-22 завершает запланированную передачу управления авианосной ударной группой (АУГ) авианосца Harry S. Truman от шестого флота США командованию морских ударных сил альянса НАТО», — сообщило командование.

Ежегодные морские учения Neptune Strike были разработаны в 2020 году и сосредоточены на командовании и управлении совместной АУГ в составе сил НАТО. Сообщается, что на учениях будут отработаны мероприятия противолодочной борьбы и использование авиации на значительном отдалении от группировки.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, ранее заявил, что морские маневры планировались без учета отработки сценариев против действий российских войск, но при принятии решения об их начале учитывалась обострившаяся ситуация вокруг Украины.

24 января НАТО объявил об отправке дополнительных сил ВМС и ВВС альянса в Восточную Европу, для усиления коллективной безопасности стран в случае эскалации конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит усугубление ситуации на Украине в ходе встречи глав МИД стран Евросоюза. По итогам переговоров министры выступят с открытым объявлением, в котором заявят, что «любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь огромные последствия» для официальной Москвы.