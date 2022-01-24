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Российские школьники раскрыли ожидания от зарплаты на первой работе

Опрос «ЯКласс»: на первой работе 40 процентов школьников хотят получать 60 тысяч рублей

Фото: Pixabay

На первой работе 40 процентов российских школьников хотят получать более 60 тысяч рублей в месяц, раскрыли в опросе международной образовательной компании «ЯКласс», которое публикует РИА Новости.

При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в России на конец 2021 года составила 56 тысяч рублей. Еще 27 процентов учеников 5-11 классов считают, что их первый профессиональный доход составит от 35 до 50 тысяч рублей, 22 процента — от 25 до 35 тысяч рублей, 11 процентов — от 15 до 25 тысяч рублей.

Об ожидании зарплаты от 60 тысяч рублей говорили школьники из Мурманской области (59 процентов), Крыма (57 процентов), Ямало-Ненецкого автономного округа (56 процентов) и Калининградской области (53 процентов). При этом реже других — опрошенные из Калмыкии (19 процентов), Псковской области (18 процентов) и Новгородской области (17 процентов).

Кроме того, 33 процента школьников в будущем хотят выбрать творческие профессии, такие как блогер, художник, музыкант, писатель. Однако среди учеников 10-11 классов только 26 процентов хотят заниматься творческой деятельностью, а 17 процентов из всех опрошенных в качестве будущей профессиональной деятельности назвали область информационных технологий (IT) и медицину.

Также 11 процентов учеников школ хотят построить карьеру в сфере экономики и финансов, 8 процентов — юриспруденции, 6 процентов — образовании, 4 процентов — туризме и по 2 процентов — в beauty-индустрии и гостиничном деле.

Ранее 20 января россиянам рассказали о необходимой зарплате для покупки квартиры в Москве. Для того, чтобы комфортно жить и платить по ипотечному кредиту, необходимо зарабатывать около 104 тысяч рублей в месяц. Соответствующая сумма актуальна для средней стоимости «однушки» в 10,5 миллиона рублей.

Марина Совина
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