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Зеленского уличили в запугивании украинцев

Сенатор Карасин назвал запугивание украинцев целью призыва Зеленского к СВР о наступлении
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: пресс-лужба Совета Федерации

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о наступательных действиях разведки — попытка запугать население своей страны, считает сенатор Совфеда, экс-замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Очень рад за украинскую разведку, что она получила высокую оценку от президента. Но прежде чем пользоваться такими оценками, давать их, стоило бы научиться уважительно относиться к собственному общественному мнению и общественному мнению соседних стран. Ничего, кроме галиматьи, подобные заявления не несут», — считает Карасин.

Их цель — запугать, внедрить растерянность в умы собственного населения, населения соседних стран. В общем, выглядит все это очень печально и для Киева, и для украинской государственности, и общественного мнения всей Европы. Это ужасно

Григорий Карасинсенатор Совфеда

Служба внешней разведки (СВР) Украины научилась эффективно защищаться от иностранных посягательств, но теперь ей пора самой приступить к активным наступательным действиям, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия может напасть на те регионы республики, с которыми у нее есть сильная историческая связь.

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Наталия Белова
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