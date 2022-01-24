Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский призвал украинскую разведку «перейти в наступление»

Президент Зеленский: СВР Украины должна приступить к активным наступательным действиям
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alex Brandon / Reuters

Служба внешней разведки (СВР) Украины научилась эффективно защищаться от иностранных посягательств, но теперь ей пора самой приступить к активным наступательным действиям. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на встрече с представителями ведомства, сообщение об этом опубликовано на его официальном сайте.

«Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии», — призвал Зеленский. По его словам, разведчики должны проявить отвагу и самоотверженность в работе на благо государства за рубежом.

Политик также подчеркнул, что украинцы как никогда раньше объединены желанием вернуть «свои земли», но при этом территориальной целостности страны все еще угрожает опасность. «Поэтому от вас многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности», — заключил он.

Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия может напасть на те регионы республики, с которыми у нее есть сильная историческая связь. Он предположил, что Москва задумала оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения.

Украина и ее союзники неоднократно обвиняли Россию в агрессии против суверенитета целого ряда стран. В Кремле утверждали, что такие обвинения не имеют никаких оснований, и Москва не собирается нападать на другие государства, вести против них какую-либо подрывную работу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил жесткость высказываний Кадырова
Зеленский призвал украинскую разведку «перейти в наступление»
Кремль оценил перспективу прекращения поставок российского газа в Европу
Выгодная для России идея поставила под удар планы Европы
Германия решила усилить присутствие в Восточной Европе
Российский врач рассказал о необычных симптомах омикрона
В Швейцарии ответили на вопрос об эвакуации посольства в Киеве
Названы точные цены Samsung Galaxy S22
Оценена эффективность главной российской «кубышки» в случае новых санкций
В НАТО объявили о крупных военных учениях в Средиземноморье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter