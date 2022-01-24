Зеленский призвал украинскую разведку «перейти в наступление»

Служба внешней разведки (СВР) Украины научилась эффективно защищаться от иностранных посягательств, но теперь ей пора самой приступить к активным наступательным действиям. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на встрече с представителями ведомства, сообщение об этом опубликовано на его официальном сайте.

«Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии», — призвал Зеленский. По его словам, разведчики должны проявить отвагу и самоотверженность в работе на благо государства за рубежом.

Политик также подчеркнул, что украинцы как никогда раньше объединены желанием вернуть «свои земли», но при этом территориальной целостности страны все еще угрожает опасность. «Поэтому от вас многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности», — заключил он.

Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия может напасть на те регионы республики, с которыми у нее есть сильная историческая связь. Он предположил, что Москва задумала оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения.

Украина и ее союзники неоднократно обвиняли Россию в агрессии против суверенитета целого ряда стран. В Кремле утверждали, что такие обвинения не имеют никаких оснований, и Москва не собирается нападать на другие государства, вести против них какую-либо подрывную работу.