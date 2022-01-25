Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Богатейший человек Азии дал совет России

Основатель Binance Чанпэн Чжао посоветовал России не запрещать криптовалюты

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Основатель криптобиржи Binance, богатейший человек Китая и Азии Чанпэн Чжао в ходе организованной РБК конференции предостерег Россию от запрета обращения и майнинга криптовалют и дал совет властям, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Чжао, лучшим решением для государства станет не запрет, а грамотное регулирование криптовалютного рынка. «Регулирование необходимо для здорового роста отрасли, сейчас она является очень важной для любой экономики. Если страна не принимает криптовалюту, то теряет возможность для динамики и развития», — отметил бизнесмен.

Также он считает криптовалюты лучшей формой денег, которая в будущем позволит оказывать услуги в любой отрасли экономики. При этом современные криптобиржи уделяют достаточно внимания безопасности торгов и происхождению средств клиентов.

Материалы по теме:
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир» Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир»Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
Вчера

В середине января российский Центробанк выпустил доклад, в котором призвал полностью запретить оборот и майнинг криптовалют в России. Регулятор объяснил такой подход опасностью, которую несет повышенная волатильность криптовалют.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Фигурист Коляда пропустит Олимпийские игры
Мужчина залез на вершину Крымского моста и потребовал денег
Госдума приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении в России
Порошенко обвинил Зеленского в финансировании России через Белоруссию
Глава британского МИД поедет на Украину
Собянин спрогнозировал продолжительность роста заболеваемости COVID-19 в Москве
Названа настоящая причина отмены концертов Адель в Лас-Вегасе
Мишустин освободил от должности обвиняемого в мошенничестве замглавы Минтранса
Карелин назвал главную задачу российских спортсменов на Олимпиаде
В России выпустили гранатометы «Балкан»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter