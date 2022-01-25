Богатейший человек Азии дал совет России

Основатель криптобиржи Binance, богатейший человек Китая и Азии Чанпэн Чжао в ходе организованной РБК конференции предостерег Россию от запрета обращения и майнинга криптовалют и дал совет властям, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Чжао, лучшим решением для государства станет не запрет, а грамотное регулирование криптовалютного рынка. «Регулирование необходимо для здорового роста отрасли, сейчас она является очень важной для любой экономики. Если страна не принимает криптовалюту, то теряет возможность для динамики и развития», — отметил бизнесмен.

Также он считает криптовалюты лучшей формой денег, которая в будущем позволит оказывать услуги в любой отрасли экономики. При этом современные криптобиржи уделяют достаточно внимания безопасности торгов и происхождению средств клиентов.

В середине января российский Центробанк выпустил доклад, в котором призвал полностью запретить оборот и майнинг криптовалют в России. Регулятор объяснил такой подход опасностью, которую несет повышенная волатильность криптовалют.