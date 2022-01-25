В Госдуме пожурили Центробанк за медленную работу

Центральному банку (ЦБ) России следовало бы не так медленно работать по направлению цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на конференции «Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить», передает корреспондент «Ленты.ру».

Депутат напомнил, что закон о цифровых финактивах был принят в 2020 году, однако активов до сих пор не появилось. При этом крупные российские компании, такие как Сбер, «Норникель», «Трансмашхолдинг», работают в этом направлении и выходили на Центробанк с соответствующими предложениями.

«Но до сих пор у нас легализации предложений не произошло. Здесь я хотел бы пожурить Центральный банк, что надо быстрее работать, и, может, тех дискуссий, того вала негатива, что обрушился на доклад Центрального банка (о криптовалютах — прим. «Ленты.ру»), меньше было бы, если бы в рамках закона о цифровых финансовых активах мы активно запускали на рынок активы соответствующие и совершенствовали закон, если это требуется», — отметил он.

Комментируя доклад Центрального банка о криптовалютах, он заметил, что пока что речь идет не о законопроекте, а о материале, который необходимо обсуждать, чтобы в дальнейшем выработать выверенную позицию. Отдельно Аксаков обратил внимание на вопрос запрета майнинга: сейчас этим направлением занимаются сотни тысяч людей, и легализация сектора позволила бы, в частности, обеспечить серьезные налоговые поступления.

С предложением жесткой регуляции криптовалют и полного запрет в России майнинга и сделок с криптовалютами ЦБ выступил 20 января. Регулятор настаивает, что такие активы влекут за собой значительные риски для российского финансового рынка.