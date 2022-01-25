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В Госдуме пожурили Центробанк за медленную работу

Депутат ГД Аксаков пожурил ЦБ за медленную работу по предложениям о цифровых финактивах
Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков. Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новсти

Центральному банку (ЦБ) России следовало бы не так медленно работать по направлению цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на конференции «Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить», передает корреспондент «Ленты.ру».

Депутат напомнил, что закон о цифровых финактивах был принят в 2020 году, однако активов до сих пор не появилось. При этом крупные российские компании, такие как Сбер, «Норникель», «Трансмашхолдинг», работают в этом направлении и выходили на Центробанк с соответствующими предложениями.

«Но до сих пор у нас легализации предложений не произошло. Здесь я хотел бы пожурить Центральный банк, что надо быстрее работать, и, может, тех дискуссий, того вала негатива, что обрушился на доклад Центрального банка (о криптовалютах — прим. «Ленты.ру»), меньше было бы, если бы в рамках закона о цифровых финансовых активах мы активно запускали на рынок активы соответствующие и совершенствовали закон, если это требуется», — отметил он.

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Комментируя доклад Центрального банка о криптовалютах, он заметил, что пока что речь идет не о законопроекте, а о материале, который необходимо обсуждать, чтобы в дальнейшем выработать выверенную позицию. Отдельно Аксаков обратил внимание на вопрос запрета майнинга: сейчас этим направлением занимаются сотни тысяч людей, и легализация сектора позволила бы, в частности, обеспечить серьезные налоговые поступления.

С предложением жесткой регуляции криптовалют и полного запрет в России майнинга и сделок с криптовалютами ЦБ выступил 20 января. Регулятор настаивает, что такие активы влекут за собой значительные риски для российского финансового рынка.

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Платон Щукин
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