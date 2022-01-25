США начали поиск альтернативных источников газа для Европы взамен российского

США обсуждают с союзниками и партнерами возможность поставить Европе дополнительные объемы газа от альтернативных источников на случай эскалации обстановки на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует ТАСС.

«Мы взаимодействуем с целым рядом стран и партнеров, чтобы обсудить возможность нехватки [газа]. Перебои в поставках энергоносителей через Украину наиболее остро отразятся на рынках природного газа в Европе. Мы работаем над поиском дополнительных объемов не российского природного газа из Северной Африки, Ближнего Востока, Азии, а также США», — сообщила Псаки.

Она также отметила, что параллельно США привлекают европейских союзников к координированию использования имеющихся у них запасов энергоносителей.

Псаки добавила, что американские власти ведут переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и распределить эти объемы среди европейских покупателей.

«Кроме того, мы взаимодействуем с основными покупателями и поставщиками СПГ (сжиженного природного газа — прим. "Лента.ру"), чтобы обеспечить гибкость существующих контрактов и хранилищ и обеспечить возможность перенаправления [газа] в Европу», — добавила пресс-секретарь.

По словам Псаки, это одно из направлений подготовки США к ряду «непредвиденных обстоятельств, если по ряду причин произойдет сбой в поставке газа в Европу». Она отметила, что любое сокращение экспорта российского газа в Европу окажет минимальное влияние на цены в США.

Ранее США заявляли о разработке плана по газовой диверсификации поставок в Европу в случае, если Россия решит использовать поставки газа в качестве инструмента давления на сырьевом рынке. «Если Россия решит использовать поставки газа в качестве оружия, это приведет к последствиям для экономики», — сообщили в Белом доме.