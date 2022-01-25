Россиян захотели избавить от телефонных мошенников с подменными номерами

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» захотел получить технологию, которая сделает невозможным использование мошенниками подменных телефонных номеров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание утверждает, что крупные операторы связи запрещают подмену номеров и активно используют собственные антифрод-системы, однако небольшие региональные провайдеры даже предоставляют клиентам такую услугу. Также полностью избавиться от проблемы не удастся, пока зарубежные операторы также не подключатся к борьбе с мошенниками.

На разработку единого принципа борьбы с фальшивыми номерами выделено 8,2 миллиона рублей. Тендер проводился в закрытом режиме.

В августе 2021 года «Общероссийский народный фронт» направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене номеров и, возможно, сам процесс подмены.

Это предложение поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. «Если автоматически блокировать входящий звонок с кодом, например, 499, который по факту совершается из-за пределов страны, мы львиную долю мошеннических операций пресечем на корню», — объяснил он.

