Украинский депутат поблагодарил Лукашенко на белорусском языке

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич на белорусском языке поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за аварийную помощь украинской энергосистеме. Об этом сообщает УНИАН.

Шуфрич обратился к Лукашенко с трибуны парламента. По его словам, когда Украине понадобилась аварийная помощь энергосистемы Белоруссии, президент соседней республики, которого украинская власть не признает, ее оказал. Депутат заявил, что хотел бы исправить «очередную ошибку» своих коллег и поблагодарил Лукашенко на белорусском языке.

В своем обращении Шуфрич назвал Лукашенко «бацькой» («отцом») и «настоящим президентом». Некоторые депутаты в зале освистали коллегу и стали перебивать его криками «ганьба» («позор»).

Белоруссия 25 января поставила на Украину электроэнергию в рамках аварийной помощи энергосистеме.

Ранее за самовольный визит к президенту Белоруссии Александру Лукашенко из украинской правящей партии «Слуга народа» исключили депутата Евгения Шевченко. Встреча Шевченко с Лукашенко состоялась 20 мая 2021 года в Минске. На ней Шевченко признался в любви украинцев к белорусам.