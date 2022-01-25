Ученые подсчитали риск смертельной болезни после вакцинации Pfizer

Вакцина Pfizer втрое увеличивает риск кардита — воспаления сердца. Об этом говорится в исследовании гонконгских врачей, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine.

В отобранной группе пациентов, привитых американской мРНК-вакциной Pfizer/BioNTech (BNT162b2), оказалось значительно больше людей с впервые выявленными миокардитом и перикардитом, чем среди невакцинированных.

Отмечается, что небольшой размер выборки ограничивает точность оценок и выводов. Тем не менее, отчетливо наблюдалась связь между вакцинацией BNT162b2 и повышенным риском болезни, особенно часто заболевали молодые мужчины после получения второй дозы препарата. При этом, признали исследователи, абсолютный риск заболеть крайне мал.

Воспаленное сердце не может должным образом качать кровь, это состояние вызывает сердечную недостаточность и в некоторых случаях внезапную смерть.

В августе 2021 года ученые из Кейсовского университета Западного резервного района в Кливленде, штат Огайо, рассказали о смертельной опасности коронавируса для подростков и заявили, что непривитые дети в 21 раз чаще страдают от воспаления сердца во время течения болезни, чем их вакцинированные сверстники.