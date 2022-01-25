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Гинцбург раскрыл сроки изучения вакцины от COVID-19 для детей

Гинцбург: исследование вакцины от COVID-19 для детей займет около трех месяцев
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург . Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24» раскрыл сроки изучения вакцины от COVID-19 для детей. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что клиническое исследование препарата для детей в возрасте от 6 до 11 лет займет около 3-3,5 месяца.

По его словам, детская вакцина также будет двухкомпонентной. По результатам исследования специалисты выберут оптимальную дозу.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, чем отличаются детские вакцины против коронавируса от препаратов для взрослых. По его словам, иммунитет молодого организма может формироваться быстрее, поэтому в вакцинах для детей и подростков используется состав с меньшим количеством антигенов.

Марина Совина
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