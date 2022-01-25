Логотип российской платежной системы посчитали имитацией королевской короны

Российская система денежных переводов «Золотая корона» столкнулась с ограничениями в Швеции из-за логотипа. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, фирменный символ в этой европейской стране посчитали геральдической имитацией. Соответствующее решение было принято после того, как патентно-регистрационное ведомство Швеции, регистрирующее товарные знаки на территории страны, попросило национальный архив проверить, насколько изображение короны в логотипе схоже с королевской короной, защищаемой законом. «Корону, включенную в знак, легко спутать с охраняемой законом королевской короной на джемпере, и это придает знаку официальный характер», — заявили там.

В свою очередь, российские юристы заявили, что позиция шведских властей «излишне щепетильная». Кроме того, правозащитники не исключили, что решение было «политически мотивированным».

Как отметил председатель совета директоров платежной системы Николай Смирнов, для сервиса чрезвычайно важно сохранить логотип, узнаваемый ключевыми клиентами — трудовыми мигрантами. В настоящее время компания «находится в постоянном диалоге» с патентно-регистрационным ведомством Швеции, заявил председатель совета директоров платежной системы Николай Смирнов.

В третьем квартале 2021 года объем денежных переводов физическими лицами из России в страны бывшего СССР установил шестилетний рекорд, поднявшись до 2,29 миллиарда долларов.