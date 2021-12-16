Мигранты поставили рекорд по выводу денег из России

В третьем квартале 2021 года объем денежных переводов физическими лицами из России в страны бывшего СССР установил шестилетний рекорд, поднявшись до 2,29 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Банка России пишет «Коммерсантъ».

В последний раз трудовые мигранты вывели на родину больше денег во втором квартале 2015 года, тогда объем составлял 2,31 миллиарда долларов. В текущем году с июля по сентябрь лидерами среди получателей стали Узбекистан (1,01 миллиарда долларов, плюс 34,9 процента), Таджикистан (530 миллионов долларов, плюс 25,5 процента) и Киргизия (430 миллионов долларов, плюс 21,7 процента).

Одной из главных причин роста переводов стал организованный ввоз работников, который предприятия, в первую очередь из сферы строительства и ЖХК, организовали из-за дефицита рабочей силы. С января по сентябрь на учет поставлено 9,2 миллиона человек, в 2020-м их было только 7,5 миллиона. По данным МВД, за первые три квартала оформлено 1,6 миллиона патентов, в два раза больше, чем в прошлом году.

Руководитель платежной системы CONTACT Сергей Нестеров заметил, что свое влияние оказала так называемая «миграционная амнистия», в рамках которой сотням тысяч иностранцев вернули право на въезд в Россию. По его словам, потребность в рабочей силе в стране настолько высока, что зарплаты мигрантов практически сравнялись с зарплатами местных жителей в тех же отраслях.

Директор «Золотая корона — денежные переводы» Иван Ситнов добавил, что усилия Банка России по укреплению рубля привели к росту переводов в долларовом выражении. Он считает, что в четвертом квартале тенденция продолжится.

В свою очередь главы правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров напомнил, что из-за рекордного за те же шесть лет роста инфляции и ожиданий, что рост цен продолжится, застройщики в России резко ускорили темпы работы на строительных проектах. Такая ситуация приводит к тому, что сотрудников нужно больше, и платить им приходится тоже больше.