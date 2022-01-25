Врач назвал один из опаснейших видов рака и способы избежать его

Рак толстой кишки, или колоректальный рак, — один из опаснейших видов онкологических заболеваний, который могут спровоцировать неправильное питание и вредные привычки. При этом есть способы, как избежать его или выявить болезнь на ранних стадиях, рассказал «Ленте.ру» доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения онкоколопроктологии в онкоцентре «Лапино 2» Арсен Расулов.

«Рак толстой кишки стоит на втором месте по смертности после рака легкого и на третьем месте по заболеваемости среди всех злокачественных образований. Ежегодно в России выявляется 67 тысяч случаев заболевания, однако около половины (48 процентов) из них обнаруживается слишком поздно — на 3–4 стадии», — сказал специалист. Расулов подчеркнул, что при выявлении на ранних стадиях рак толстой кишки можно вылечить через 3-14 дней и с одной госпитализацией.

Чтобы избежать рака толстой кишки, врач призвал сократить избыточное потребление красного мяса, отказаться от курения, алкоголя, жареной пищи и копченых продуктов, а также вести подвижный образ жизни. В рацион стоит добавить больше продуктов с клетчаткой, в том числе зеленые листовые овощи, ягоды, фрукты и бобовые.

Вероятность развития рака толстой кишки считается высокой у людей старше 50 лет, имеющих родственников первой линии с подобным заболеванием, людей, страдающих полипами и хроническими заболеваниями толстой кишки (запор, колит, язвенный колит и так далее), ожирением.

В связи с этим Расулов призвал регулярно проходить скрининги, чтобы выявить рак на ранних стадиях — в таких случаях шансы на выздоровление будут составлять 90 процентов. Он напомнил, что дискомфортную процедуру — колоноскопию — в некоторых клиниках можно сделать под наркозом, чтобы она не становилась препятствием к диагностике.

Ранее стало известно, что на опухоль мозга, которая чаще всего встречается у людей 45-60 лет, может указывать несколько симптомов, среди которых головная боль, головокружение, тошнота, рвота и другие. Врачи советуют при частых головных болях обращаться к неврологу, который может направить на МРТ, либо к офтальмологу или нейрохирургу.