Полицейский-вуайерист тайком снял на видео 51 обнаженную женщину и попался

В Великобритании вынесен приговор офицеру полиции, который тайком снимал на видео обнаженных женщин. Об этом сообщает издание The Guardian.

40-летний сотрудник британской полиции Нейл Корбел представлялся авиапилотом, организующим фотосъемки, и приглашал ничего не подозревающих моделей и секс-работниц в гостиничные номера и комнаты, снятые на Airbnb. Перед этим он заранее прятал там скрытые камеры, замаскированные под зарядные устройства, освежители воздуха, коробки с салфетками и другие обыденные вещи. За счет этого ему удавалось заснять моменты, когда женщины переодевались.

Вуайерист попался, когда одна из моделей обратила внимание на подозрительные часы, оставленные в номере. Она поискала их название в интернете и обнаружила, что под такой торговой маркой продаются шпионские камеры. При обыске у Корбела нашли видеозаписи, в которых фигурировала 51 женщина. Позднее он признал вину в 19 случаях вуайеризма. Полицейского приговорили к лишению свободы на три года.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре прохожие поймали мужчину, который украдкой заглядывал под юбку незнакомой женщины. И хотя он встал на колени и взмолился о пощаде, они не отпустили его и удерживали до прибытия полиции.