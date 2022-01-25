Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Полицейский-вуайерист тайком снял на видео 51 обнаженную женщину и попался

В Великобритании вынесен приговор офицеру полиции, снимавшему на видео обнаженных женщин

Фото: Metropolitan Police

В Великобритании вынесен приговор офицеру полиции, который тайком снимал на видео обнаженных женщин. Об этом сообщает издание The Guardian.

40-летний сотрудник британской полиции Нейл Корбел представлялся авиапилотом, организующим фотосъемки, и приглашал ничего не подозревающих моделей и секс-работниц в гостиничные номера и комнаты, снятые на Airbnb. Перед этим он заранее прятал там скрытые камеры, замаскированные под зарядные устройства, освежители воздуха, коробки с салфетками и другие обыденные вещи. За счет этого ему удавалось заснять моменты, когда женщины переодевались.

Материалы по теме:
Роковое порно Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
Роковое порноОн влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
5 февраля
«После этого я перестала интересоваться сексом» Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
«После этого я перестала интересоваться сексом»Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
14 апреля

Вуайерист попался, когда одна из моделей обратила внимание на подозрительные часы, оставленные в номере. Она поискала их название в интернете и обнаружила, что под такой торговой маркой продаются шпионские камеры. При обыске у Корбела нашли видеозаписи, в которых фигурировала 51 женщина. Позднее он признал вину в 19 случаях вуайеризма. Полицейского приговорили к лишению свободы на три года.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре прохожие поймали мужчину, который украдкой заглядывал под юбку незнакомой женщины. И хотя он встал на колени и взмолился о пощаде, они не отпустили его и удерживали до прибытия полиции.

Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Центробанк приостановил покупку иностранной валюты
Экономист предсказал рост курса доллара из-за антироссийских санкций
Полицейский-вуайерист тайком снял на видео 51 обнаженную женщину и попался
Группа Måneskin отменила концерт в России
Байден рассказал о проблемах со смартфоном
В Киеве предупредили о реакции на договоренности за спиной Украины
В Москве мужчина пострадал от намеренного поджога
В Совфеде рассказали о борьбе за власть на Украине
На Украине не нашли подтверждений скорого нападения России
Американский гигант решил потратить сотни миллиардов на летающее такси
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter