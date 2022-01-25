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Курс доллара вырос до максимума с начала года

Курс американской валюты превысил отметку в 79 рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На фоне геополитической напряженности курс доллара вырос до максимального значения с начала года. Во время торгов во вторник, 25 января, стоимость американской валюты превысила отметку в 79 рублей, прибавив 0,4 процента.

Курс доллара от TradingView

Как пишет Reuters, доллар пошел в рост на фоне противостояния России и Запада из-за ситуации на Украине. Также рост идет в ожидании итогов заседания Федрезерва, где должны принять решения о дальнейшей денежно-кредитной политике.

В свою очередь, РИА Новости, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя администрации Белого дома, указывает, что падение рубля отражает значительность экономических санкций, которые готовы ввести США и союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

24 января рубль в ходе торгов на Московской бирже обвалился на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Российская валюта рухнула по отношению к доллару до более чем годового минимума. На вечерних торгах курс доллара достиг 78,98 рубля, курс евро — 89,21 рубля.

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Платон Щукин
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