Курс доллара вырос до максимума с начала года

На фоне геополитической напряженности курс доллара вырос до максимального значения с начала года. Во время торгов во вторник, 25 января, стоимость американской валюты превысила отметку в 79 рублей, прибавив 0,4 процента.

Как пишет Reuters, доллар пошел в рост на фоне противостояния России и Запада из-за ситуации на Украине. Также рост идет в ожидании итогов заседания Федрезерва, где должны принять решения о дальнейшей денежно-кредитной политике.

В свою очередь, РИА Новости, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя администрации Белого дома, указывает, что падение рубля отражает значительность экономических санкций, которые готовы ввести США и союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

24 января рубль в ходе торгов на Московской бирже обвалился на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Российская валюта рухнула по отношению к доллару до более чем годового минимума. На вечерних торгах курс доллара достиг 78,98 рубля, курс евро — 89,21 рубля.