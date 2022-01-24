Курс рубля рухнул

Российский рубль в понедельник, 24 января, в ходе торгов на Московской бирже рухнул по отношению к доллару до более чем годового минимума, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме доллар достигал 78,98 рубля, в последний раз на таком уровне американская валюта торговалась в октябре 2020 года. Евро рос до 89,42 рубля.

По состоянию на 14:31 доллар скорректировался до 78,77 рубля (плюс 1,71 процента), евро — до 89,1 рубля (плюс 1,49 процента).

Российские фондовые индексы также демонстрируют резкое падение. Индекс Мосбиржи падает на 6,7 процента, до 3210 пункта (на минимуме 3158 пункта), индекс РТС — на 9 процентов, до 1275 пункта (1260 пункта). Оба индекса растеряли весь достигнутый рост за последний год.

Причиной такой динамики стало обострение ситуации вокруг Украины. НАТО объявило об усилении своего присутствия в Восточной Европе, ряд стран выразили готовность отправить вооружения к границам ЕС. Решение противоречит требованиям России, выдвинутым в ходе переговоров.

Великобритания начала эвакуацию дипломатов из Киева. Ранее аналогичное решение принял Госдепартамент США. Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве призвали граждан отказаться от поездок в Россию.