Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинский депутат устроил драку и сломал стол из-за недопуска на заседание

Депутат Рады Дмитрук устроил драку в городском совете Одессы

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук устроил драку в городском совете Одессы из-за недопуска своих соратников на заседание земельной комиссии. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал PavlovskyNews.

По данным журналистов, украинский парламентарий намеревался посетить заседание из-за решения местных властей передать в частные руки шесть гектаров курортных земель. Однако муниципальная охрана не пропустила мужчину и его сторонников на заседание. Завязалась драка.

На кадрах видно, как Дмитрук пытается сделать удушающий прием одному из охранников, после чего залезает на стол и пробует обойти неприятелей. Мебель ломается под ногами депутата, в гневе он переворачивает еще один стол. Слышны призывы собравшихся вызвать скорую помощь одному из пострадавших.

Отмечается, что прибывшая на место полиция сумела успокоить активистов. Сам депутат назвал случившееся беспределом и нарушением конституции. «Снова дербанят земли одесситов! Иначе для чего им нужна была такая охрана, такое противостояние? Чтобы СМИ не пришли, журналисты не пришли, чтобы народный депутат не зашел! Потому что они воруют на каждой земельной комиссии», — объяснил свой поступок Дмитрук.

Ранее депутаты Верховной Рады устроили массовую драку из-за призывов одного из них расстреливать оппозицию. В потасовке участвовали представители фракций «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Зачинщик конфликта позже был вынужден извиниться.

Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
Песков ответил Кадырову про Украину фразой «к нашей радости, президент — Путин»
Девушка дождалась грабителя из тюрьмы и согласилась выйти за него замуж
Устроившая фотосессию полуголой модели у мечети блогерша рассказала об угрозах
В российском регионе запретили выпускать собак на волю из приютов
Google уличили в слежке за пользователями
В России рассказали об управлении РБ-341В «Леер-3» трафиком в Казахстане
В Рособрнадзоре ответили на вопрос о возможном переносе ЕГЭ и ОГЭ
Лукашенко рассказал о раздраженном успехами Белоруссии Западе
Россиянам рассказали о возможности въехать в Великобританию без карантина
Кремль рассказал об ожиданиях от новой встречи в «нормандском формате»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter