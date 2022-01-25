Украинский депутат устроил драку и сломал стол из-за недопуска на заседание

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук устроил драку в городском совете Одессы из-за недопуска своих соратников на заседание земельной комиссии. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал PavlovskyNews.

По данным журналистов, украинский парламентарий намеревался посетить заседание из-за решения местных властей передать в частные руки шесть гектаров курортных земель. Однако муниципальная охрана не пропустила мужчину и его сторонников на заседание. Завязалась драка.

На кадрах видно, как Дмитрук пытается сделать удушающий прием одному из охранников, после чего залезает на стол и пробует обойти неприятелей. Мебель ломается под ногами депутата, в гневе он переворачивает еще один стол. Слышны призывы собравшихся вызвать скорую помощь одному из пострадавших.

Отмечается, что прибывшая на место полиция сумела успокоить активистов. Сам депутат назвал случившееся беспределом и нарушением конституции. «Снова дербанят земли одесситов! Иначе для чего им нужна была такая охрана, такое противостояние? Чтобы СМИ не пришли, журналисты не пришли, чтобы народный депутат не зашел! Потому что они воруют на каждой земельной комиссии», — объяснил свой поступок Дмитрук.

Ранее депутаты Верховной Рады устроили массовую драку из-за призывов одного из них расстреливать оппозицию. В потасовке участвовали представители фракций «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Зачинщик конфликта позже был вынужден извиниться.