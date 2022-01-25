Гинцбург рассказал о защите назальной вакцины от заражения омикроном

Назальная вакцина от COVID-19 позволит защититься от заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, его слова передает ТАСС.

«Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных омикроном, но и возможности инфицирования и заражения», — рассказал он.

Глава центра имени Гамалеи также объяснил, что вводимая внутримышечно вакцина «Спутник V» способна защитить от тяжелого течения болезни, но не от инфицирования, как это делает назальный препарат.

Ранее Гинцбург анонсировал клинические испытания назальной вакцины от коронавируса «Спутник». По его словам, первые две фазы испытаний займут три месяца, в них примут участие несколько сотен добровольцев.