Россиянка подала в суд на Гарика Харламова

Россиянка Анна Полякова подала в Мещанский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства против юмориста Гарика Харламова, телеканала ТНТ и компании Comedy Club Production. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Поводом для обращения в суд стало использование снимка Поляковой в эфире ТНТ. «В одном из выпусков программы Comedy Club было размещено фото с изображением истца», — сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина. По ее словам, женщина посчитала, что демонстрация снимка в эфире нарушила ее права и законные интересы, поскольку фото использовалось без ее согласия.

Полякова просит взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда размером в один миллион рублей. Кроме этого, девушка потребовала удалить публикацию с ее изображением и принести ей публичные извинения.

Ранее российский юрист Леонид Тарантов подал в суд на популярного комика Илью Соболева из-за шутки, прозвучавшей в YouTube-шоу «Можно ваш телефончик?». Истец потребовал от юмориста 84 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Соболев не исключил, что подаст встречный иск о клевете так как, юрист из Тольятти может быть не тем человеком, которому отправлялось сообщение.