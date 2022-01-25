Хорватия отзовет военнослужащих из НАТО в случае конфликта России и Украины

Хорватия отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в регионе в случае конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил президент страны Зоран Миланович, его слова приводит Jutarnji.

Политик отметил, что именно альянс наращивает свое присутствие в регионе. «Мы тут ни при чем, и не будем. Если будет эскалация, мы отступим до последнего хорватского солдата. Это не имеет отношения к Украине, а к политике Байдена, в которой я вижу непоследовательность и опасное поведение», — подчеркнул Миланович.

Президент также указал, что Украина — это «одна из самых коррумпированных стран мира», и заявил, что ей не место в НАТО. Миланович уверен, что Хорватии не стоит принимать участие в конфликте между Москвой и Киевом.

Ранее корреспондент Le Figaro Николас Баротти опубликовал репортаж с места учений НАТО в Прибалтике, где альянс усиливает военное присутствие, готовясь к потенциальному конфликту с Россией. В маневрах принимают участие французские и британские танки, бронемашины, используются противотанковые снаряды и ракеты.