IKEA в России нашла необычное применение остаткам еды

В магазинах IKEA в России нашли необычное применение просроченным продуктам и остаткам еды в ресторанах. Компания начала самостоятельно перерабатывать пищевые отходы и превращать их в удобрения для растений или корм для животных, пишет Forbes.

По-новому работать с таким типом мусора станут четыре магазина сети — в торговом центре «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге, «Мега Екатеринбург», «Мега Адыгея-Кубань» и «Мега Нижний Новгород». Для остатков еды IKEA установила специальное оборудование, с помощью которого надеется перерабатывать 160 тонн отходов в год.

В 2022 году аналогичные устройства должны появиться в других российских магазинах сети. Полученное в результате переработки удобрение компания направит в Верхневолжский федеральный аграрный научный центр во Владимирской области — там его применят для выращивания сельскохозяйственных культур.

В сентябре 2021 года все магазины IKEA оснастили оборудованием для автоматического учета списанной еды, чтобы вдвое сократить количество пищевых отходов. С помощью камеры и весов устройство определяет вид списываемых продуктов и их вес, а компьютер передает эти данные в систему. Технология позволяет в каждом магазине получать отчеты о списаниях продуктов за день, неделю или месяц, отслеживать динамику и более эффективно организовывать работу сотрудников.

Руководитель отдела питания IKEA в России Елена Шашлова отметила, что, несмотря на усилия компании по сокращению отходов, проблема все равно остается. Специалистка также отметила, что опыт переработки остатков еды в удобрения в магазинах — один из первых подобных в стране. Ранее IKEA уже превращала пищевые отходы в компост и корм для животных, но делала это с помощью партнеров — так поступают, например, московские магазины в «Мега Химки», «Мега Белая дача» и «Мега Теплый Стан».