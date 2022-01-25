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Россиян предупредили о подорожании хлеба

РБК: себестоимость производства хлеба выросла на 18 процентов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российское подразделение финской Fazer Group предупредило о подорожании хлеба. Как сообщает РБК, себестоимость производства выросла на 18 процентов, и компания предупредила партнеров о росте отпускных цен на 16,5-30 процентов.

Если же новые цены не примут, компания «не сможет гарантировать 100 процентов выполнения заказов по ценам, действующим до 1 февраля 2022 года». Со своей стороны предправления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин считает, что предпосылок для резкого роста цен сейчас нет, хотя за последние годы доходы пекарей упали, а траты — выросли.

Основной рынок для Fazer — Петербург и Москва, компания выпускает более дорогую продукцию и замороженные хлебные полуфабрикаты, в том числе багеты, однако слабо представлена в сегменте массовых сортов хлеба.

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Ранее стало известно, что к концу января в России могут подорожать яйца и мясо. Это связано с ограничениями Россельхознадзора, которые ведомство ввело на ввоз инкубационных яиц из некоторых регионов Германии, Нидерландов и Франции. Сложившаяся ситуация создала дефицит яиц на рынке и их подорожание до 40 рублей за штуку.

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Платон Щукин
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