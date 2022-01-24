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Россиян предупредили о подорожании яиц и мяса

«Ъ»: яйца и мясо бройлеров подорожают из-за ограничений Россельхознадзора к концу января

Фото: Pixabay

Стоимость мяса птицы в России может вырасти к концу января. Подорожание продукта связано с ограничениями Россельхознадзора, которые ввел ведомства на ввоз инкубационных яиц из некоторых регионов Германии, Нидерландов и Франции. Сложившаяся ситуация создала дефицит яиц на рынке и их подорожание до 40 рублей за штуку, сообщает «Коммерсантъ».

Представители рынка предупредили россиян, что из-за нехватки и увеличения стоимости яиц птицефабрикам придется приобретать продукцию у непроверенных поставщиков. Это создает риск занесения заболеваний, уменьшением сохранности птицы и ростом себестоимости.

«Траст-Птицеводческие активы» подтвердили, что с ноября прошлого года средняя цена инкубационного яйца в России увеличилась с 22–24 рублей до 30 рублей за штуку. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев полагает, что мясо птицы также подорожает. В «Траст-Птицеводческие активах» согласились с его мнением и подтвердили, что тушка бройлеров в магазинах может подорожать к концу января на 6—8 рублей за один килограмм.

В Минсельхозе заявили, что не обладают данными о трудностях в поставках инкубационных яиц. Ведомство ожидает, что в этом году птицеводческие фабрики будут обеспечены продукцией. В Россельхознадзоре, в свою очередь, отметили, что ввоз инкубационного яйца в Россию запрещен из-за распространения птичьего гриппа в Европае.

Марина Совина
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