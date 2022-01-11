Россиян предупредили о подорожании алкоголя

В 2022 году цены на алкоголь в России вырастут на фоне общей инфляции, еще одним поводом для подорожания станет повышение акцизов и минимальной розничной цены. Об этом в разговоре с «Комсомольской правдой» предупредил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Государство все делает для того, чтобы алкогольная продукция дорожала. Вот она и дорожает каждый год», — объяснил эксперт, но подчеркнул, что резкого скачка цен не будет: крепкий алкоголь подорожает в среднем на пять процентов. Но это касается только отечественной продукции. Цены на импортный алкоголь зависят еще и от курса доллара, так что спрогнозировать их сложнее.

С 1 января алкогольный акциз вырос на 4-5 процентов. При этом производители начали заранее покрывать ожидаемые убытки из-за потери спроса.

Кроме того, российские власти решили не продлевать мораторий на действие 345-ФЗ, который внес поправки о новых маркировках в закон о регулировании алкогольного рынка. Например, часть напитков, которые ранее маркировались как «столовое вино» или «ликерное вино», теперь должны обозначаться как «вино» и «крепленое (ликерное) вино» соответственно.

Переходный период не был предусмотрен, так что вино с неправильной маркировкой по закону должно признаваться фальсификатом. В конечном итоге несколько десятков миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя на 15 миллиардов рублей могут признать контрафактом и уничтожить.

Говоря о вине, Дробиз уточнил, что от новых правил пострадают поставщики и рестораторы с дорогой винотекой, а обычные потребители изменений скорее всего не заметят. «Речь идет преимущественно о дорогих импортных винах, ценители которых в России есть, но их не большинство. Поэтому и распродаются такие вина долго», — подытожил он.