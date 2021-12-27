В России приготовились уничтожить миллионы бутылок вина

Несколько десятков миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя на 15 миллиардов рублей могут признать контрафактом и уничтожить после 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в письме ретейлеров, рестораторов и импортеров зарубежного вина на имя главы правительства России Михаила Мишустина, пишет РБК.

Бизнес готовится уничтожить алкоголь из-за окончания 1 января 2022 года моратория на проверки по закону об изменении классификации винодельческой продукции. «В рамках проверок, которые будут проводиться органами контроля и надзора с 1 января 2022 года, такая продукция будет изыматься из оборота как контрафактная, при этом по сути не являясь таковой, и направляться на утилизацию», — сказано в обращении.

Его авторы отмечают, что это обернется огромными убытками для индустрии. Они боятся, что на российском рынке «будет создан правовой нонсенс, когда добросовестные приобретатели этой продукции в лице импортеров, дистрибьюторов, ретейлеров и ресторанов будут лишены прав собственности на нее».

Бизнес просит власти продлить мораторий до 31 декабря 2022 года. Это позволит реализовать продукцию без опасения понести убытки, а государству получит налоговые отчисления с ее продажи, отмечают авторы.

Ранее сообщалось, что сразу после Нового года с полок российских магазинов могут исчезнуть некоторые марки вина. Это тоже связано с тем, что власти решили не продлевать мораторий на действие 345-ФЗ, который внес поправки в закон о регулировании алкогольного рынка.