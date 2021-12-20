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Россиян предупредили об исчезновении некоторых видов вина после Нового года

«Ведомости»: с 1 января из российских магазинов могут исчезнуть некоторые виды вина

Фото: Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Сразу после Нового года с полок российских магазинов могут исчезнуть некоторые виды вина, предупреждает газета «Ведомости». По словам представителей индустрии, это связано с тем, что власти решили не продлевать мораторий на действие 345-ФЗ, который внес поправки в закон о регулировании алкогольного рынка.

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Поправки ввели в закон новые правила маркировки продукции. Например, часть напитков, которые ранее маркировались как «столовое вино» или «ликерное вино», теперь должны обозначаться как «вино» и «крепленое (ликерное) вино» соответственно. Переходный период не был предусмотрен, так что вино с неправильной маркировкой по закону должно признаваться фальсификатом и уничтожаться.

Контроль за новыми правилами отменили до 31 декабря, но срок моратория подходит к концу. При этом сейчас в обороте все еще остается много продукции, которая ввозилась и производилась по старым правилам. «Ситуация с истечением моратория вызывает тревогу у всей индустрии», — признал президент одного из крупнейших импортеров вина, Simple Group, Максим Каширин. Участники рынка считают, что это грозит дефицитом легального вина и потерями для бизнеса.

Ранее в ноябре Роскачество предупредило о подорожании вина. В ведомстве сообщили, что дефицит продукции на мировом рынке может составлять более пяти миллионов литров. Нехватка вина может усугубиться в 2022 году на фоне общего падения урожая винограда в мире.

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Платон Щукин
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