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Элтон Джон заразился коронавирусом

Британский певец Элтон Джон заразился коронавирусом и перенес ряд концертов
Элтон Джон

Элтон Джон . Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Британский певец Элтон Джон заразился коронавирусом, из-за чего был вынужден перенести ряд концертов в США. Об этом артист написал в Instagram-сториз.

«Перенос шоу всегда доставляет большое разочарование, я извиняюсь перед теми, кому был причинен дискомфорт, но я хочу сберечь себя и свою команду», — отметил музыкант.

74-летний артист подчеркнул, что легко переносит заболевание. «К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные», — добавил он.

В декабре сообщалось, что трое членов южнокорейской группы BTS заразились коронавирусом после тура с концертами по США. Положительные тесты на COVID-19 сдали рэпер RM, вокалист Ким Сокчин, а также автор песен и рэпер Сюги. Отмечается, что все три музыканта летом привились. У RM коронавирус протекает в бессимптомной форме, а у Кима Сокчина — в легкой.

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Марина Совина
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