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Раскрыта роль СМИ в эскалации конфликта на Украине

Политолог Бондаренко: конфликт вокруг Украины раздувают западные СМИ

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Конфликт вокруг Украины раздувают западные СМИ. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал директор Фонда перспективной политики Олег Бондаренко.

«Западные СМИ своими публикациями подняли уровень истерии до максимума и заставили профильные министерства своих стран реагировать на него», — раскрыл политолог логику происходящего.

Эксперт подчеркнул, что правительствам западных стран приходится идти в лоне мейнстрима, созданного медиа и «демонизирующего образ [президента РФ Владимира] Путина». Бондаренко заявил, что западным лидерам приходится «изображать активность» в ответ на публикации в СМИ, а Россией это воспринимается как подготовка агрессии. «В ответ на одну мобилизацию происходит другая», — подытожил он.

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Бондаренко считает, что «виртуальная реальность перешла в реальность фактическую». «И если все-таки случится война, то это будет первая в истории война, спровоцированная медиа», — говорит эксперт.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заверила, что Россия может начать военные действия против Украины «в любой момент», несмотря на то, что Москва отрицает свою причастность к эскалации конфликта и наличие планов подобного характера.

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Дмитрий Плотников
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