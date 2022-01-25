Описано будущее криптовалют в России

Благодаря инициативе Минфина о регулировании цифровой экономики, криптовалюты в будущем выйдут из теневого сегмента и будут легализованы в России, считает член экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике Арсений Поярков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что сейчас оборот и майнинг криптовалюты в России, по сути, запрещен.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против запрета криптовалют в России. «Я не знаю, как можно говорить о запрете, послушав то, что сказал [основатель криптобиржи Binance] Чанпэн Чжао. Чжао прав, что мы смотрим на крипту слишком узко, мы не смотрим на остальные технологии, NFT, DeFi», — отметил Чебесков.

«Всегда проще запретить»

«На текущий момент криптовалюта в России и так запрещена, что не дает возможности качественно работать и обеспечивать нормальный оборот в этом направлении. Предыдущая инициатива ЦБ, по сути, предлагала запретить уже и так запрещенное. А [инициатива] Минфина — попытаться начать работать с этим явлением и вывести его в правовое поле», — сказал Поярков.

Он подчеркнул, что разрешение криптоактивов в России как средства платежа не планируется и маловероятно в обозримом будущем. Тем не менее создание возможностей для майнинга или инвестиционных покупок позволит вывести этот бизнес из тени.

На примере предложения ЦБ о запрете криптовалюты мы увидели, что в разных ведомствах существуют разные мнения. И это хорошо — в споре рождается истина Арсений Поярков член экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике

«С одной стороны, всегда проще что-то запретить. С другой — от формального запрета реальность не изменится, потому разумнее создать правила игры для тех, кто готов им следовать», — считает эксперт.

Какими должны быть ограничения

Проблем в создании некоторых ограничений правового поля, по мнению Пояркова, возникнуть не должно. Уже существует накопленный опыт иностранных коллег, ведь большинство государств в той или иной форме легализовало криптовалюту, потому Россия может ориентироваться на действующие законопроекты.

Практически никаких расходов, ни финансовых, ни интеллектуальных, не потребуется. Достаточно посмотреть, какие модели уже применяются, и просто адаптировать их под наши реалии. В любом случае, я убежден: нет никаких оснований кому-то что-то запрещать Арсений Поярков член экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике

«Должны быть серьезные дисклеймеры, ограничения в части квалификации инвесторов, тех, кто занимается майнингом. Например, необходимы соответствующие разрешения, учитывающие допустимую нагрузку на сеть: нельзя ставить сервер в центре города с изношенной инфраструктурой, важно учитывать особенности окружающей среды», — сказал Поярков.

Также эксперт считает необходимым допускать к работе с криптовалютой только квалифицированных инвесторов. Смысла в других ограничениях он не видит.

В середине января российский Центробанк выпустил доклад, в котором призвал запретить оборот и майнинг криптовалют в России. Регулятор объяснил свою позицию опасностью, которую несет повышенная волатильность криптовалют. При этом доклад носит рекомендательный характер.