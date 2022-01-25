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Минфин выступил против запрета криптовалюты

Директор департамента Минфина Иван Чебесков выступил против запрета криптовалют в России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе конференции РБК выступил против запрета криптовалют в России, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не знаю, как можно говорить о запрете, послушав то, что сказал [основатель криптобиржи Binance] Чанпэн Чжао. Чжао прав, что мы смотрим на крипту слишком узко, мы не смотрим на остальные технологии, NFT, DeFi», — отметил Чебесков.

По его словам, российские власти не могут позволить себе запрет на проведение операций и майнинг криптовалют, поскольку это будет означать отставание страны в высокотехнологичной отрасли.

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«На мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит защитить граждан», — сказал Чебесков, добавив, что в случае запрета россияне останутся с криптовалютами «один на один».

В середине января российский Центробанк выпустил доклад, в котором призвал запретить оборот и майнинг криптовалют в России. Регулятор объяснил свою позицию опасностью, которую несет повышенная волатильность криптовалют. При этом доклад носит рекомендательный характер.

По данным Bloomberg, ЦБ подвергся давлению со стороны ФСБ, которая хотела таким образом предотвратить финансирование оппозиции и «нежелательных» организаций в России. Однако в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Луговой не подтвердил эту версию.

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Платон Щукин
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