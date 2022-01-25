США сократили срок лицензии группы «ГАЗ» из-за ситуации вокруг Украины

Министерство финансов США сократило срок действия лицензий российской «Группы ГАЗ» до 90 дней. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Разрешение теперь будет действовать до 27 апреля 2022 года. До этого лицензии выдавались на год, срок действующей лицензии истекает в среду, 26 января. По сведениям Reuters, данное решение было принято из-за напряженности в отношениях России и Украины. «Дальнейшее продление будет зависеть от поведения России», — отметил чиновник Минфина.

США в апреле 2018 года внесли в «черный список» (SDN-лист) российского бизнесмена Олега Дерипаску и контролируемые им компании, в том числе «Группу ГАЗ». Американские власти выпускают краткосрочные лицензии, которые разрешают работу таких компаний с поставщиками и контрагентами.

Ранее сообщалось, что США задумали ужесточить меры экспортного контроля против ключевых российских отраслей промышленности в случае, если Москва «совершит вторжение на Украину». По словам собеседника издания The Hill, администрация американского президента рассматривает вопрос о применении правила об иностранных товарах прямого производства для контроля экспорта в Россию всей микроэлектроники, которая разработана с использованием американского программного обеспечения или технологий, а также произведена с использованием американского оборудования.