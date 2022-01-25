Казахстанским майнерам отключили электричество, следует из письма компании по управлению электрическими сетями KEGOC, распространенном в Telegram-канале журналиста Серикжана Маулетбая. Меры приняты еще с 24 января, срок действия — до 31 января. Уведомления получили все официально зарегистрированные компании.

Президент Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Алан Дорджиев подтвердил казахстанскому изданию «Курсив», что официальные игроки полностью отключены. Он заявил, что масштабные сбои с электроснабжением, которые отмечались в регионе 25 января, связывают именно с ростом майнинга в Казахстане.

«Тем не менее официальные игроки рынка полностью отключены с 24 января, до этого поставки электроэнергии были либо полностью приостановлены, либо значительно ограничены в период с сентября 2021 года по сегодняшнюю дату», — заявил эксперт.

Однако борьба с нелегальным майнингом, по его словам, не ведется, а все принятые ранее меры по устранению дефицита энергии оказались на практике неэффективными, что и доказали проблемы с энергоснабжением в Казахстане и соседних странах 25 января. В KEGOC причиной сбоя назвали перегрузку транзитной линии в Казахстане.

