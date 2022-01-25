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Названа причина отключения электричества в Казахстане, Киргизии и Узбекистане

Блэкаут в Центральной Азии произошел из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане

Фото: Globallookpress.com

Авария, из-за которой произошло массовое отключение электроэнергии в Казахстане, Киргизии и Узбекистане, случилась из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.

«25 января 2022 года в 11:59 ч. (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана"», - говорится в сообщении.

Алиса Реброва
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