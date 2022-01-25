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В Узбекистане, Казахстане и Киргизии начались перебои с электричеством

В ряде регионов Узбекистана, Казахстана и Киргизии начались перебои с электричеством

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В ряде регионов Узбекистана, Казахстана и Киргизии начались перебои с электричеством. Об этом сообщает Gazeta.uz.

Днем 25 января электричество отключилось в Ташкенте и некоторых других городах Узбекистана. Мобильная связь продолжает работать. По данным источников издания, в энергосистеме страны произошла крупная авария.

В Казахстане об отсутствии электроэнергии сообщили жители Алма-Аты, Жамбылской и Туркестанской областей, передает Tengrinews. В Алма-Ате на улицах перестали работать светофоры, на дорогах возникли пробки. В акимате сообщили, что причины случившегося выясняются.

В Киргизии частично обесточена столица Бишкек, город Ош и Чуйская область, пишет АКИpress.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства сообщили, что бум спроса на электроэнергию во всем мире приведет к резкому повышению цен на электричество и рекордно загрязнит планету выбросами парниковых газов.

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София Сарджвеладзе
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