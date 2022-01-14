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Названы катастрофические последствия бума спроса на электричество

МЭА: бум спроса на электроэнергию повысит на нее цены и рекордно загрязнит планету

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Бум спроса на электроэнергию во всем мире приведет к резкому повышению цен на электричество и рекордно загрязнит планету выбросами парниковых газов. Такие катастрофические последствия назвали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в своем докладе, пишет The Guardian.

По данным МЭА, на фоне восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса глобальный спрос на электричество в 2021 году вырос на шесть процентов — больше всего с 2010 года, когда мир пережил финансовый кризис. Потребление электроэнергии на планете за год увеличилось на рекордные за все время наблюдений 1500 тераватт-часов. Около половины этого объема пришлось на Китай, где потребность в энергоресурсах выросла с 2020 года на десять процентов.

Увеличение спроса на электричество сопровождалось перебоями в подаче энергии, взлетом цен на нее до исторических максимумов и сильным загрязнением атмосферы эмиссиями из-за перехода на более дешевое ископаемое топливо. Так, генерация с угольных предприятий в 2021 году выросла на девять процентов, а с атомных и газовых — на 3,5 и 2 процента соответственно. На этом фоне связанные с выработкой электричества объемы выбросов увеличились на семь процентов, превысив значения 2019 года.

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Аналитики прогнозируют, что ситуация не изменится в ближайшие три года, если мир стремительно не перейдет на углеродно-нейтральные способы получения энергии. Специалисты предупредили, что эмиссии от производства энергии необходимо сократить на 55 процентов к 2030 году, чтобы появился шанс достичь нулевых выбросов в атмосферу к середине века. Однако, по оценкам МЭА, с текущими усилиями это маловероятно.

Швейцарская организация «Всемирный экономический форум» (ВЭФ) в опубликованном 11 января отчете назвала провал в борьбе с изменением климата одной из главных угроз человечеству. В ближайшие десять лет мир может пострадать от экстремальных погодных условий, потери биоразнообразия, появления опасных инфекций и климатической миграции.

Анна Аверьянова
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