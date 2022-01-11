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Среда обитания

Названы главные риски для человечества

Отчет ВЭФ: провал в борьбе с изменением климата назвали одной из угроз человечеству

Фото: Sonali Paul / Reuters

Провал в борьбе с изменением климата, экстремальные погодные условия, утрату биоразнообразия назвали одними из главных рисков, с которыми человечество может столкнуться в ближайшие 10 лет. Об этом говорится в отчете швейцарской организации «Всемирный экономический форум» (ВЭФ).

Специалисты организации с мая по сентябрь 2021 года опросили более 12 тысяч представителей из 124 стран. Первые три строчки рейтинга самых серьезных рисков заняли проблемы окружающей среды. Топ-5 списка замкнули угрозы в виде социальной разобщенности и кризис средств существования.

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Шестую позицию отдали риску появления инфекций. Две строчки ниже заняли экологические проблемы — ущерб человека окружающей среде и кризис природных ресурсов. Топ-10 замкнули угрозы в виде долгового кризиса и геоэкономическое противостояние.

Респонденты также обозначали главные угрозы для своих стран в ближайшие два года. Проблемы с экологией упомянули опрошенные из Австралии, Бельгии, Канады, Кипра, Дании, Германии, Венгрии, Италии и других стран. Россия, Аргентина, Казахстан и Чехия вошли в список стран, которые проигнорировали проблему изменения климата.

Татьяна Волкова
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