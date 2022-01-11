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Среда обитания

Россия и Казахстан проигнорировали глобальное потепление

Доклад ВЭФ: представители России и Казахстана не считают изменение климата главной угрозой

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Россия, Аргентина, Казахстан и Чехия вошли в список стран, которые проигнорировали изменение климата как одну из главных угроз своему населению. Об этом говорится в отчете швейцарской организации «Всемирный экономический форум» (ВЭФ).

Специалисты организации с мая по сентябрь 2021 года опросили более 12 тысяч представителей из разных стран — те должны были обозначить пять рисков, которые представляют наибольшую угрозу для их населения в ближайшие два года.

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Провал в борьбе с глобальным потеплением в качестве угрозы обозначили представители Австралии, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Канады, Кипра, Дании, а также Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Швеции, Сингапура, Украины, США и других стран.

Что касается России, то главными угрозами признали конфликты между государствами, инфекции, а также невозможность стабилизировать цены. Подобные риски обозначил и Казахстан. В Аргентине опасаются экономического застоя, невозможности стабилизировать цены, потрясений внутри страны и цифрового неравенства. В числе прочего чехи назвали главными рисками крах промышленности и кризис крупных экономик мира.

В декабре 2021 года Россия наложила вето на проект климатической резолюции на заседании Совета Безопасности ООН. В документе изменение климата рассматривается как угроза международной безопасности. Проект поддержали 113 стран, в том числе 12 членов Совбеза. Кроме России против выступила Индия.

Нина Ташевская
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