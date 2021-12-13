Россия наложила вето на проект климатической резолюции в ООН

Россия наложила вето на проект климатической резолюции на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в документе изменение климата рассматривается как угроза международной безопасности. Его предложили делегации Ирландии и Нигера, а соавторами выступили 113 стран. Проект резолюции предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям ООН учитывать в своих оценках и работе воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью.

Как сообщает агентство, проект поддержали 113 стран, в том числе 12 членов Совбеза. Против выступили Россия и Индия. Постпредство России при ООН объяснило свой шаг тем, что документ предлагал однобокий подход к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия возражает против создания нового направления работы в СБ ООН, связывающего вопросы климата и безопасности.