Россия возразила против принятия СБ ООН резолюции по климату

Россия возражает против создания нового направления работы в Совете Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН), связывающего вопросы климата и безопасности. Об этом заявил Постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Дипломат выступил против проекта резолюции и назвал неприемлемым подход СБ ООН. «Мы возражаем против создания нового направления работы Совета, которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью», — сказал он.

В октябре генсек ООН Антониу Гутерреш указал на необходимость более амбициозных мер по борьбе с климатическими изменениями, чтобы выйти на «надежный путь к сохранению глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия». По его словам, державы должны предпринять незамедлительные действия, чтобы сократить глобальные выбросы парниковых газов на 45 процентов к 2030 году.