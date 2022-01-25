Четверых россиян задержали за сбыт фальшивых купюр

В Самарской области задержали организатора и троих активных участников группировки, подозреваемых в сбыте поддельных купюр на сумму более девяти миллионов рублей. Об этом во вторник, 25 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, мужчины через магазин в даркнете продали более 1800 фальшивых банкнот номиналом пять тысяч рублей. Во время обысков в квартирах задержанных были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, а также денежные купюры с признаками подделки. Их отправили на экспертизу.

На мужчин завели дело по статье 186 («Сбыт поддельных денег или ценных бумаг») УК РФ. На время следствия они будут находиться в СИЗО.

19 января 2022 года сообщалось, что в Дагестане ликвидировали подпольную типографию по изготовлению фальшивых денег.