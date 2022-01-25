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В Ереване отменили концерт обвиненного в сатанизме Моргенштерна

Выступление Моргенштерна в Ереване отменили из-за недовольства местных жителей

Фото: @morgen_shtern

В Ереване отменили концерт российского рэпера Моргенштерна из-за недовольства местных жителей. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Выступление должно было состояться 11 марта в СКК имени Демирчяна, однако многие горожане возмутились из-за приезда музыканта и назвали это событие возмутительным. Рэпера обвинили в сатанизме и потребовали не пускать его в страну.

Об отмене концерта сообщили организаторы Prime Production. Площадка продажи билетов Tomsarkgh.am также подтвердила, что мероприятие не состоится.

Ранее певец Дима Билан заявил, что Моргенштерн связан с дьяволом. «У меня абсолютное ощущение, что он работает с темной стороной жизни. Я это вижу, чувствую, потрогать даже могу, кажется, эту ауру», — сказал исполнитель.

Артист признался, что много «читает и смотрит на эту тему». «Это достаточно быстрый путь к славе, к такой колоссальной славе особенно. Быстрый путь — пообщаться с рогатым и сделать себе карьеру», — отметил он. Билан не пояснил, с чем именно связано предположение о связи рэпера с дьяволом.

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Марина Погосян
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