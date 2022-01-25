Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Чемпион «Формулы-1» и модель Playboy решили избавиться от дома в США

Автогонщик Дженсон Баттон и экс-модель Playboy Бриттни Уорд продадут особняк за $3,5 млн

Фото: Max Rossi / Reuters

Чемпион мира 2009 года в гонках «Формулы-1» Дженсон Баттон вместе с женой, экс-моделью Playboy Бриттни Уорд, решили избавиться от роскошного дома в городе Палм-Спрингс на юге Калифорнии, США. Британский автогонщик и его супруга владели недвижимостью менее двух лет, пишет Realtor.com.

Баттон и Уорд приобрели особняк в 2020 году за 925 тысяч долларов и провели на территории капитальный ремонт. Новому владельцу за дом придется отдать 3,5 миллиона долларов. В объявлении о продаже сказано, что изысканный интерьер недвижимости выполнен в испанском стиле и выглядит абсолютно новым.

Материалы по теме:
Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
Может себе позволитьПентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
13 февраля
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля

В доме площадью почти 280 квадратных метров белые полы, стены и потолки, разбавленные деталями из светлого дерева. В основном особняке находятся три спальни, три ванных комнаты, санузел, гостиная с камином, обеденная зона и кухня с островком для готовки и барной стойкой. В отдельно стоящем гостевом доме расположены дополнительное спальное место и еще одна ванная. Среди других особенностей недвижимости — скрытые стеклянные двери, а также задний двор с живыми изгородями, бассейном и летней кухней.

В декабре стало известно, что пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон продал пентхаус в США. За объект из трех квартир площадью 827 квадратных метров новый владелец отдал 49,5 миллиона долларов. Имя покупателя не разглашалось.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Госдеп США отказался идти на уступки России по вопросам безопасности
14-летняя российская фигуристка пожаловалась на негативные сообщения в Instagram
На Большом адронном коллайдере обнаружили экзотическую Х-частицу
В ДНР заподозрили «Правый сектор» в намерении создать заградотряды из боевиков
ПВО Украины назвали бесполезным против российской авиации
Москвичи обнаружили на улице девушку без сознания и нашли способ спасения
Врач назвал один из опаснейших видов рака и способы избежать его
Ведущий Первого канала развеял популярный миф о дневном сне
Российских работников предложили тестировать на коронавирус два раза в неделю
В США возникли разногласия по проекту санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter