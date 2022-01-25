Чемпион «Формулы-1» и модель Playboy решили избавиться от дома в США

Чемпион мира 2009 года в гонках «Формулы-1» Дженсон Баттон вместе с женой, экс-моделью Playboy Бриттни Уорд, решили избавиться от роскошного дома в городе Палм-Спрингс на юге Калифорнии, США. Британский автогонщик и его супруга владели недвижимостью менее двух лет, пишет Realtor.com.

Баттон и Уорд приобрели особняк в 2020 году за 925 тысяч долларов и провели на территории капитальный ремонт. Новому владельцу за дом придется отдать 3,5 миллиона долларов. В объявлении о продаже сказано, что изысканный интерьер недвижимости выполнен в испанском стиле и выглядит абсолютно новым.

В доме площадью почти 280 квадратных метров белые полы, стены и потолки, разбавленные деталями из светлого дерева. В основном особняке находятся три спальни, три ванных комнаты, санузел, гостиная с камином, обеденная зона и кухня с островком для готовки и барной стойкой. В отдельно стоящем гостевом доме расположены дополнительное спальное место и еще одна ванная. Среди других особенностей недвижимости — скрытые стеклянные двери, а также задний двор с живыми изгородями, бассейном и летней кухней.

В декабре стало известно, что пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон продал пентхаус в США. За объект из трех квартир площадью 827 квадратных метров новый владелец отдал 49,5 миллиона долларов. Имя покупателя не разглашалось.